Conhecida parte do preâmbulo, que segundo o “Negócios” associa o “forte crescimento” do privado a efeitos negativos no SNS, um dos grupos que contribuíram para os trabalhos preparatórios do diploma emitiu um comunicado em que diz recear que a versão final do governo “possa ser substancialmente diferente” da que tinha sido elaborada a pedido do ex-ministro por Maria de Belém Roseira.

Essa versão mantinha a ideia de complementaridade entre setor público, social e privado, com mais regulação, mas sem excluir setores – os partidos à esquerda, por outro lado, pediam o fim das PPP.

O grupo de 44 personalidades, que inclui nomes como Guilherme d’Oliveira Martins ou Clara Carneiro, pede desde já que, assim que o diploma chegue à AR, haja nova auscultação pública.