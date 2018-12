A polícia vietnamita está à procura de um ativista do grupo "Irmandade pela Democracia", Nguyen Van Trang, por ter feito publicações no Facebook a apelar ao derrubamento do Estado. O mandado de detenção foi emitido a 5 de dezembro.

Segundo o ministério da Segurança Pública, o ativista divulgou fotos, vídeos e artigos que distorcem as políticas do Partido Comunista do Vietname e do Estado, incitando as pessoas à revolta. O Partido Comunista controlo os meios de comunicação e não tolera qualquer crítica.

O grupo "Irmandade pela Democracia" foi formado em 2013 para lutar por uma "democracia multipartidária", com vários dos seus membros a serem detidos pelas autoridades vietnamitas.

"Qualquer pessoa tem o direito de deter o suspeito e de o escoltar para a esquadra de polícia mais próxima", pode ler-se no mandado.