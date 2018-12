Em 2019, a banda regressa pela segunda vez para celebrar os vinte anos do álbum "O Monstro Precisa de Amigos". Os concertos serão a 11 de julho no NOS Alive, a 20 do mesmo mês no MEO Marés Vivas em Gaia e a 6 de Setembro no Festival F de Faro.

"O Monstro Precisa de Amigos", o segundo álbum, foi editado a 22 de novembro de 1999. Do alinhamento fazem parte canções como "Ouvi Dizer", "Capitão Romance", "Chaga" e "Dia Mau".

Em 2012, os Ornatos Violeta já se tinham reunido. Em Paredes de Coura, foram a primeira banda portuguesa cabeça de cartaz de um grande festival e no final do ano, esgotaram os coliseus de Lisboa e Porto.