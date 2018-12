“Como é que teria sido a minha vida durante estes 10 anos se tenho aceitado ajudar o juiz Carlos Alexandre como me foi solicitado?” A acusação de Armando Vara durante uma entrevista à TVI a dias de ser preso caiu que nem uma bomba, mas até agora não levou a qualquer reação do magistrado – sendo certo que se vier a decidir avançar com alguma queixa-crime por difamação ficará impedido de intervir em qualquer processo no futuro que tenha Armando Vara como arguido.

Segundo o ex-ministro socialista alguém, que não disse quem, lhe terá pedido ajuda para que Carlos Alexandre chegasse a diretor do SIS – a secreta interna. E foi mais longe, garantindo que o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal nunca foi imparcial nos processos Marquês – em que José Sócrates figura como peça principal – e Face Oculta, pelo qual Vara vai ter de cumprir uma pena de cinco anos de prisão efetiva pelo crime de tráfico de influências.

