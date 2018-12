Os deputados do próprio partido de Theresa May vão avançar esta quarta-feira com uma moção de censura à liderança da primeira-ministra britânica.

O anúncio acontece um dia depois de May anunciar o adiamento da votação do acordo com a União Europeia para o Brexit. Segundo a BBC, a votação da moção de censura deverá acontecer entre as 18h00 e as 20h00 desta quarta-feira, na Câmara dos Comuns, sendo o resultado anunciado momentos depois.

Se Theresa May conseguir juntar a maior dos votos a seu favor, a primeira-ministra poderá continuar à frente do governo britânico durante mais um ano, no entanto, caso a moção de censura seja aprovada May terá de se afastar da liderança dos Conservadores enquanto o partido nomeia um novo líder e, consequentemente, um novo primeiro-ministro.

O mandato de May tem sido muito polémico uma vez que a primeira-ministra assumiu funções pouco tempo depois do referendo para a saída do Reino Unido da União Europeia ter sido aprovado.