António Costa: a hora da arrogância

Costa e o PS andam à vontadinha por terem atingido os píncaros da popularidade e não terem objetivamente oposição

1. Enquanto o país mergulha num mar de conflitos e greves de toda a espécie, António Costa opta por negar a evidente degradação de todos os serviços públicos e setores estratégicos.

Costa está tocado pela arrogância que normalmente atinge os primeiros-ministros quando chegam ao pico do poder. Nem percebem que, em regra, esse ponto coincide com o início de um processo de saturação junto da população, nomeadamente a da classe média e média baixa, que tudo pagam.

Este píncaro de Costa foi alcançado com o mérito de ter governado quatro anos com a geringonça, anestesiando o Bloco de Esquerda, que sobrevive na esperança de uma migalha de poder se entrar para o próximo governo. Depois ficaria com um ministério mais ou menos inútil e uns secretários de Estado engraçadinhos e continuaria a esquecer, por exemplo, a eliminação do fator de sustentabilidade com que se tinha comprometido, mas que trocou por umas prebendas.

Com o PCP e a CGTP, a história é diferente porque existe uma máquina implantada no terreno e que tem força no setor Estado, o único que conseguiu a reversão direta de situações de cortes, por via de movimentos reivindicativos musculados. Já no lado privado, nada disso aconteceu. Apenas passou a haver mais oferta de empregos, o que implicou uma recuperação de rendimento de certos grupos profissionais, como os da área do turismo, hotelaria e restauração, os quais, mesmo assim, continuam mal pagos.

Na sua arrogância, António Costa joga com tudo isto. Deixa andar o barco Portugal à deriva sem se preocupar muito, porque acha que as coisas só lhe podem correr melhor do que nas últimas legislativas, que perdeu para Passos Coelho. O temporal grevista atual pode até convir-lhe se os portugueses, fartos de conflitos, optarem por dar-lhe uma maioria absoluta, que teria pés de barro dado o potencial de hostilidade da rua.

Em contrapartida, se não alcançar a dita maioria, Costa pode sempre repetir a estratégia de pôr na sua bolsa marsupial os jovens bloquistas, hoje mais interessados em preparar os seus doutoramentos do que em causas.

À direita, Costa acha que não tem de se preocupar porquanto o CDS é pequeno, embora barulhento, enquanto PSD passa por um período interno altamente complexo que pode afastá-lo de uma competição renhida. Ainda por cima sabe-se que, tecnicamente, quanto maior for a distância entre o primeiro e o segundo partido, mais fácil é para o que chegar à frente obter uma maioria absoluta.

António Costa tem, portanto, tudo ao alcance da mão. Tem até um Presidente da República que o amparou e nunca o hostilizou. Veremos se chega às europeias e às legislativas neste cenário idílico. É possível, embora hoje também se passe num ápice do céu para o inferno, como se vê em França com Macron, obrigado a humilhar-se politicamente para tentar salvar a sua pele política.

2. Marcelo Rebelo de Sousa abriu o indispensável e complexo debate sobre a hipótese de o Estado apoiar uma comunicação social que está a definhar. Foi um ato de coragem. Desde logo porque, se o Estado subvenciona ou paga, acontece que o governo do momento pressiona editorialmente. E isso tanto sucede se o meio de informação for público ou privado. Por outro lado, é incontroverso que não há objetivamente uma comunicação independente, o que se demonstra por nunca um órgão de informação se virar ostensivamente contra o seu próprio dono, seja ele público ou privado. Por outro lado ainda, há os novos média, as redes sociais, os jornais digitais e mais um sem-número de opções que elaboram notícias e as distribuem, na prática, de borla. No entanto, é preciso ter noção de que uma coisa são notícias que qualquer um pode produzir e divulgar em milhares de sítios e outra é fazer jornalismo, enquadrando e explicando acontecimentos e fenómenos da sociedade. E essa tarefa compete aos jornalistas, e não propriamente a comentadores, por ótimos que sejam. Há, portanto, muito para pensar sobre a comunicação social e, por isso, é de saudar a abertura à discussão feita por Marcelo. Parabéns, Presidente!

3. Tomás Correia venceu as eleições para o Montepio com uma margem curta e com bastante menos votos do que o total das outras duas listas. Se houvesse coligações, estava fora e não conseguia o quarto mandato. Mesmo assim, a nova moldura representa uma mudança grande, embora a equipa vencedora mantenha o controlo total da instituição. Por isso, os problemas da maior associação mutualista do país vão continuar nos mesmos termos. A única hipótese de as coisas mudarem passa pela nova entidade supervisora da instituição (que é a que controla os seguros e fundos de pensões). Veremos se os seus membros vão atuar, investigar e esclarecer as situações denunciadas na campanha eleitoral, ou se fazem como Vieira da Silva. O ministro da tutela deixou sempre andar tudo em roda livre até sacudir a água do capote na última semana, precisamente quando fez passar a responsabilidade para o novo supervisor. Em Vieira da Silva, esse tipo de atitudes não é coisa “Raríssima” de se ver.

Jornalista