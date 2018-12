Cascais: Capital Europeia que fica

A Capital Europeia da Juventude está muito perto do fim. É já na próxima sexta-feira, 14 de dezembro, que cai o pano sobre o projeto Cascais 2018. Chegamos à meta com o sentimento de dever cumprido. Fizemos aquilo a que nos propusemos: ser a melhor Capital Europeia da Juventude de sempre.

A partir de Cascais, a juventude portuguesa deixa uma semente de mudança e de esperança plantada na Europa.

Aqui, nas margens do Atlântico mais a ocidente do nosso velho continente, nasceu uma nova vaga de europeísmo realista. Aquele sentimento que une os que acreditam que a Europa é a mais bela construção política da humanidade. Mas que, para continuar a ser isso mesmo, precisa de ser reformada com realismo e sem privilégio, se quer sobreviver às ameaças nacionalistas do séc. xxi.

Daqui, deste lugar historicamente marcado pelo pluralismo e pela aceitação de todas as culturas do mundo, sai um apelo à ação de todos os moderados. Que o espaço público nunca fique ocupado pelos radicais que, a todo o tempo, têm na Europa o seu principal inimigo. Porque é precisamente a Europa o nosso elo com a liberdade, com a democracia e com a civilização.

Vinte e cinco projetos internacionais, entre centenas de projetos locais, mobilizaram jovens de 95 nacionalidades. Daqui levam esta mensagem intemporal de esperança e liberdade.

Como legado, como compromisso material desses valores, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia estão a estudar a hipótese de sediar em Cascais uma nova organização internacional. Chama-se Observatório Europeu da Juventude e é uma instituição que tem como objetivo encontrar soluções para os problemas da juventude, promover a participação democrática das gerações mais jovens, produzir informação e políticas que reforcem a centralidade da juventude na sociedade e ultrapassem as desigualdades intergeracionais.

O observatório tem o apoio da Presidência da República, do governo e da generalidade dos partidos. Um sinal, mais um, desta capacidade única que Cascais tem de ser aglutinadora nas diferenças. A Capital Europeia da Juventude foi feita como devia: acima dos conceitos de partidos – todas as juventudes partidárias passaram por cá, juntas e mais do que uma vez – e de fronteiras – foi para todos, em todo o lado.

Cascais ser a melhor Capital Europeia da Juventude de sempre não deve surpreender ninguém. Os portugueses são bons. Tão bons como os melhores. Além disso, nenhuma outra cidade conseguiu fazer aquilo que Cascais fez: ser simultaneamente Capital Europeia da Juventude na Europa, em África e na América Latina. Realizámos encontros ao mais alto nível sobrepondo estes três círculos geográficos – Europa, América e África – onde Portugal é claramente o ator mais preponderante (ainda que não o saiba ou disso não tire vantagem).

O universalismo da nossa identidade, a nossa língua ponte entre oceanos são patrimónios únicos que a Europa valoriza, reconhece, e que só cidades portuguesas são capazes de dar.

Que a Capital Europeia encerre com a celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é bem revelador da nossa vontade.

Da vontade de continuar a sonhar com um mundo melhor, como aqueles homens reunidos em Paris na Assembleia-Geral da ONU, no dia 10 de dezembro de 1948.

Da nossa vontade de continuar a lutar por uma verdadeira humanidade comum, onde os homens e mulheres se juntem pelo que os une, em vez de se deixarem afastar pelas diferenças.

Da vontade de continuar a democratizar direitos que ainda não são evidentes para todos.

Os 30 artigos da Carta dos Direitos Humanos têm, 70 anos depois, um longo caminho ainda a fazer.

Primeiro, é urgente levar a Carta aos lugares onde continua a não haver direitos.

Depois, é preciso que a Carta se realize por inteiro, e não apenas em parte, nos ditos Estados de direitos.

Por último, é nossa tarefa aperfeiçoar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Incluir no documento ameaças aos direitos, liberdades e garantias que há 70 anos não eram previsíveis.

No tempo da digitalização massiva, não há razão para que a nossa cidadania online seja mais desprovida de direitos do que a cidadania física. Precisamos, por isso, que os nossos direitos do mundo real sejam transpostos para a realidade paralela onde uma parte crescente das nossas vidas se desenrola.

No tempo da robotização, precisamos de uma nova vaga de direitos que protejam o fator humano nas famílias, nas organizações e na sociedade.

No tempo das alterações climáticas, é urgente reconhecer que o homem e o seu habitat não são separáveis. O ser humano tem impacto no planeta, tal como a Terra tem impacto na pessoa. Perante a progressiva degradação ambiental a que o planeta tem estado sujeito, e atendendo à recusa desse reconhecimento por parte de lideranças políticas com maiores responsabilidades, a comunidade mundial deve trabalhar para incluir o direito a um planeta habitável e saudável como um direito humano.

Chegamos ao fim deste caminho orgulhosos pelo que fizemos juntos. E convictos de que o futuro será certamente muito melhor do que o passado. Assim o queiram os jovens. Eles que, de Cascais para o mundo, deram uma demonstração cabal de que com sonho e vontade não há impossibilidade.

No papel, deixamos de ser Capital Europeia da Juventude. Mas na prática não é bem assim. As medidas e políticas que implementámos fazem com que Cascais continue a ser Capital Europeia da Juventude muito tempo para lá deste evento anual.

