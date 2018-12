Dezenas de pessoas invadiram um barco da Transtejo que fazia a ligação Seixal-Cais do Sodré, hoje, perto das 9h. A invasão provocou sobrelotação e o barco foi impedido de partir pela Polícia Marítima. A circulação foi retomada pelas 10h30, quando a Transtejo disponibilizou um outro barco, desviado de Cacilhas, para dividir os passageiros.

Na base do descontentamento dos utentes está a avaria de um dos barcos que fazem a ligação Seixal-Cais do Sodré, no domingo. Enquanto isso, a assegurar a rota está apenas um barco.

Os protestos dos utentes acabaram por levar a um encontro da comissão de utentes com a direção da Transtejo. No final da reunião, António Freitas, membro da comissão, reconheceu que “a Transtejo não tem solução porque não tem navios. Os navios estão avariados, têm de ir para reparação. Supostamente houve dois barcos que se avariaram e pelos vistos tiraram alguns navios da carreira de Cacilhas para reforçar a carreira do Seixal. Sem ovos não se consegue fazer omeletes”.

Segundo a Transtejo, a situação não será normalizada antes de quinta-feira, dia em que o navio estará reparado.