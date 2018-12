Um novo estudo releva aqueles que os países com maior número de pessoas ignorantes.

O estudo, realizado pela empresa de estudos de mercado Ipsos MORI, avaliou a perceção de 29.133 pessoas em relação a vários temas. Alguns deles diziam respeito às estatísticas relativas aos homicídios e suicídios no seu país de origem, ao número de mortes relacionadas com atos terroristas, ao número de adolescentes grávidas, ao número de reclusos estrangeiros e a questões de saúde, como vacinação e diabetes, descreve o Independent.

Para além disso, o questionário abordava também questões relacionadas com religião, consumo de açúcar e álcool e uso de redes sociais e smartphones.

O estudo mostra que quase todos os países que participaram (38 no total) mostraram níveis altos de ignorância em relação a estes tópicos.

A informação recolhida mostra que os escandinavos têm mais noção do que se passa no seu país e nos arredores – Dinamarca, Noruega e Suécia ocupam o topo da lista. Por outro lado, o final da lista é ocupado pelas Filipinas, Brasil e África do Sul.