O FC Porto já tinha garantido o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões – com o 1.º lugar do grupo incluído, depois da vitória caseira, na ronda anterior, diante do Schalke04. Mas, na noite de hoje, no jogo com o Galatasaray, em Istambul, no encerramento desta fase de grupos, não deixava de haver um conjunto de boas razões para o emblema português querer despedir-se com uma vitória.

E assim foi.

Num momento em que o emblema turco até parecia estar por cima do encontro, Felipe, aos 17 minutos, inaugurou o marcador.

A tentar gerir o encontro, acabaram mesmo por ser os comandados de Sérgio Conceição a chegar novamente ao golo, desta feita por Marega (42’), que, de grande penalidade, assinou o seu quinto golo nesta edição da prova. O Galatasaray ainda reduziu, por Feghouli, também da marca dos 11 metros, nos últimos instantes da primeira metade, mas no regresso dos balneários foi, de novo, o FC Porto a sorrir. À entrada da última meira hora de jogo, Sérgio Oliveira ampliou a vantagem e, apesar da pressão turca, o Galatasaray não foi além do 3-2, com Derdiyok a fixar o resultado final (65’).

O triunfo não só permitiu um encaixe de 2.7 milhões de euros para os cofres do dragão como colocou também o emblema português num patamar muito restrito.

Com cinco vitórias e apenas um empate, o dragão termina esta fase da prova milionária com 16 pontos, igualando o recorde de pontuação azul-e-branco na fase de grupos da Champions, obtido em 1996/97. Assim, o FC Porto junta-se ao restrito lote de clubes europeus que alcançaram 16 pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões mais do que uma vez – até esta terça-feira só o Barcelona, Real Madrid, Juventus e Ajax tinham conseguido o feito.

De salientar ainda outra curiosidade: na década de 90, quando o plantel portista alcançou pela primeira vez a marca de 16 pontos, Sérgio Conceição integrava o plantel. Agora, volta a fazer história enquanto técnico do FC Porto.

O atual campeão nacional alcançou, de resto, o seu 12.º triunfo consecutivo, provando, uma vez mais, o excelente momento de forma que atravessa.