O japonês Daiya Seto bateu esta terça-feira o recorde mundial dos 200 metros mariposa nos Mundiais de piscina curta, que se vão disputando em Hangzhou, na China. Bronze olímpico nos 400 metros estilos no Rio de Janeiro, em 2016, Seto terminou a final da prova com 1.48,24, à frente do sul-africano Chad le Clos (1.48,32) e do chinês Zhuhao Li (1.50,39), e superou o anterior recorde... que também lhe pertencia: 1.49,88, fixado nas eliminatórias.

Durante o dia foram também estabelecidos três novos recordes nacionais. Gabriel Lopes (100 metros costas) tirou tempo ao melhor registo português que já lhe pertencia, terminando em 17.º, com 51,48 segundos - ficou a um lugar das meias-finais, entre 48 nadadores inscritos.

Já Miguel Nascimento (100 metros livres) obliterou o máximo que pertencia a Alexandre Agostinho desde 2009, em Istambul (47,64 segundos), concluindo o primeiro percurso da estafeta 4x100 livres em 47,61, e viria depois a contribuir também para o novo recorde nacional dos 4x100 metros livres, ao lado de Gabriel Lopes, Diogo Carvalho e Alexis Santos.