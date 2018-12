A solidez demonstrada, explica-se com as escolhas introduzidas em cada orçamento, todos eles alicerçados em transformações estruturais, investimento, internacionalização e dinamização do mercado, sem esquecer a importantíssima componente laboral.

Os três últimos Orçamentos do Estado, recolocaram Portugal na rota da credibilidade, estabilidade socio-económica e crescimento, fruto de políticas orientadas para restaurar a confiança de empresários, consumidores e revitalizar o sistema financeiro, o que proporcionou uma clara dinamização económica.

Após o auge da crise, eis que, em novembro de 2015, o Partido Socialista passou a desempenhar funções governativas. De lá para cá, foram criados 330 mil postos de trabalho, tendo a taxa de desemprego descido de 17,3 porcento para 6,7 pontos percentuais. Ancorado no investimento e nas exportações, o nosso País tem crescido acima da média da União Europeia, ao mesmo tempo que apresentamos relevantes resultados na diminuição do endividamento empresarial e familiar.

As contas públicas, essas, foram - uma vez mais - delineadas com a preocupação de melhorar a qualidade da despesa.

Prova disso mesmo é que, Portugal, diminuiu o défice orçamental para 0,9 porcento do PIB - Produto Interno Bruto, em 2017, tendo o rácio da dívida pública caído 4,5 pontos percentuais, face a 2016, situando-se nos 124,8%. Nesta trajetória, Governo prevê que o défice, de 2018, não ultrapasse os 0,7%, ficando a dívida pública nos 121,3% e que o crescimento, de médio prazo, estabilize nos dois pontos percentuais.

Os critérios imprimidos, pela liderança de António Costa e o rigor de Mário Centeno, permitiram restituir a credibilidade externa e interna a Portugal, dando-lhe visto de saída do défice excessivo, da lista de países com desenvolvimentos macroeconómicos excessivos e da categoria lixo, na qual havia sido colocado o rating da República. Hoje, as quatro principais agências de notação financeira, já olham para a nossa economia com outros olhos, o que favorece, enormemente, as condições de financiamento, por parte de todos os agentes económicos.

António Costa, em contexto de debate parlamentar, sublinhou: "É geringonça, mas funciona!" De facto assim é, já que, nos três últimos anos, a economia portuguesa conheceu momentos de glória, e outros, não menos gratificantes, nos quais os cidadãos viram os seus rendimentos e direitos repostos - embora a uma velocidade cautelosa - por forma a evitar desastrosos despistes e confrangedores recuos.

A nova tática da "geringonça" permitiu – tão-somente - ao Estado, em 2017, poupar, em juros, qualquer coisa como 1400 milhões de euros, face a 2015. Um valor equivalente a 50 pontos percentuais do investimento público, financiado pelo Orçamento do Estado. O que garantiu uma clara melhoria dos serviços prestados aos cidadãos, sem exceder o quadro evolutivo da despesa.

Ainda em 2017, o crescimento da atividade económica e a evolução do emprego, traduziram-se num aumento expressivo da receita fiscal e contributiva - 5,1%, no primeiro caso e 4,9%, no segundo - tendo, inclusivamente, ultrapassado as melhores previsões do Governo. Este padrão tem continuidade, em 2018.

A todos estes fatores, cumpre referir o decréscimo dos encargos com juros, melhoria da despesa e crescimento económico, significantes de mais receita, o que permitiu uma redução de IRS, em cerca de mil milhões de euros. Acresce, também, o aumento das pensões, representando 280 milhões de euros, A todos estes números, há que adicionar o investimento público, que subiu 24,9 porcento, em 2017.

Posto isto, ao longo de três anos, Portugal alcançou os objetivos fundamentais que salvaguardam o crescimento e o equilíbrio das contas públicas. Nesta sequência, o OE, do próximo ano, mantém o rigor que se impõe conciliando-o, todavia, com os necessários crescimentos. Não é, nem será, de todo, um orçamento eleitoralista ou austero, como advogam certas cabeças – desprovidas de ideias e conteúdos. Será, isso sim, algo de muito responsável, na rota do que a governação socialista - com o apoio parlamentar de uma credível maioria de esquerda - traçaram para Portugal.

Se não existissem mais ou melhores argumentos, este, provavelmente, será suficiente: O Orçamento de Estado, para 2019, constitui, por si só, um marco histórico. Pela primeira vez, em democracia, inscreve um saldo que quase equilibra receitas e despesas – 0,2 porcento do Produto Interno Bruto.

Uma vez chegados a este ponto, é bom que se note a inexistência de grandes margens de complacência, nesta caminhada de consolidação. Por outras palavras, há que refutar soluções - populistas e facilitadoras - que afastem a governação do rigor e compromisso que tem e mantém com Portugal e com a Europa.