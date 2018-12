O tema dos Queen de 1975 passou a ser a música do século passado mais ouvida através das plataformas de streaming, como o Youtube, o Spotify ou a Apple Music, tendo ascendido a 1,6 mil milhões de reproduções, anunciou hoje a Universal em comunicado. Um regresso fulgurante que tem um culpado: o filme homónimo de Bryan Singer, protagonizado por Rami Malek – que dá vida a Freddy Mercury - e que chegou recentemente às salas de cinema.

É a terceira vez na sua história que “Bohemian Rhapsody” chega à liderança das tabelas: a primeira foi em 1975, quando o tema foi lançado, e a segunda em 1991, após a morte de Freddy Mercury. Três vitórias para um tema que continua a atravessar gerações e que pelas suas características peculiares – além de durar seis minutos a letra inclui passagens sobre Galileu e Scaramouche, além de Freddy se aventurar pelos caminhos da ópera – muitos disseram que nunca iria vingar.

Não só a rapsódia dos Queen vingou como se tornou num dos clássicos do rock que continua, a julgar pelos números agora divulgados, a ser constantemente redescoberto pelas novas gerações. A juntar-se à tabela de artistas do século XX que continuam a dominar as reproduções nas plataformas de streaming contam-se ainda nomes como os Nirvana (no segundo lugar do pódio), Beatles ou Michael Jackson.

Entretanto, Rami Malek já foi nomeado para um Globo de Ouro pela sua interpretação no filme e tudo aponta para que seja um dos nomeados ao Óscar de Melhor Ator.