Quatro pessoas foram mortas a tiro na catedral de Campinas, município do estado de São Paulo. As vítimas foram baleadas durante a missa das 12h15. Testemunhas dizem que um homem com uma camisa azul e jeans entrou na catedral, efetuou os disparos e se suicidou. Segundo a policia militar o suspeito tinha consigo uma pistola de 9 mm e um revolver de calibre 38.

Houve mais quatro pessoas atingidas, que foram levadas para o hospital. As forças de segurança cercaram a igreja.

Em comunicado, a arquidiocese de Campinas lamentou o sucedido, diz que ainda desconhece a motivação do tiroteio, e pediu “as orações de todos neste momento de profunda dor”.