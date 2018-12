O ator Leonardo DiCaprio lutou durante vários anos para ser distinguido com aquele que é considerado o maior prémio de todos no mundo do cinema, o Óscar, mas apenas o conseguiu conquistar em 2015 com o filme ‘The Revenant’.

No entanto, o que não se sabia era que, ainda antes de ganhar o seu próprio Óscar, o ator já tinha um em casa. De acordo com a imprensa internacional, a estatueta que estava na sua posse tinha sido dada a Marlon Brando, em 1954, pelo filme ‘On the Waterfront’. Mais tarde, o ator recebeu-a como presente de um empresário da Malásia, Jho Low, que a terá comprado por cerca de 529 mil euros num leilão.

Mas há um problema: o empresário está a ser acusado de fraude em investimento, escreve o New York Times. Agora, DiCaprio foi obrigado a devolver a estatueta que lhe foi oferecida, bem como uma pintura que também estava na sua posse de Pablo Picasso.

Atualmente, o empresário Jho Low está fugido às autoridades e, segundo a mesma publicação, pensa-se que este “esteja escondido na China”.