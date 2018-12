Andrés Iniesta aproveitou a paragem do campeonato japonês, onde está atualmente a representar o Vissel Kobe, e regressou a Barcelona para visitar os antigos companheiros.

Confrontado com o tema 'Bola de Ouro', o médio central não teve problemas em comentar as classificações.

"Não quero contestar o que disse o Pelé. Mas a verdade é que o Messi é o melhor jogador da história do futebol. Tem todos os recordes, nunca vi ninguém fazer o mesmo que ele e a cada ano que passa ele fica melhor. O quinto lugar na Bola de Ouro não é um insulto, apesar de para mim ser o melhor. Mas também seria mau dizer que foi injusto ganhar o Modric, fez uma grande temporada", salientou.

Recorde-se que, há dias, Pelé comentou que "Maradona era muito melhor jogador que Lionel Messi". O brasileiro sustentou a sua ideia e não poupou nas críticas ao craque argentino.

"Como podes comparar um homem que remata bem de cabeça e que chuta bem com o pé esquerdo e direito com um tipo que remata apenas com uma perna, tem apenas uma finta e não cabeceia bem?", disse, em entrevista ao Folha de São Paulo.

Ao mesmo jornal brasileiro, Pelé ainda recusou comparações com o 'La Pulga'. "Como podes comparar-nos? Para comparares alguém com Pelé, tem que ser alguém que remate bem com os dois pés, para além de conseguir marcar golos de cabeça", atirou.

"Maradona foi um dos melhores jogadores da história. Se me perguntares se foi melhor do que Messi, sim, foi muito melhor. Beckenbauer e Cruyff também foram excelentes jogadores", continuou.