Isto passou-se em Sidney, na Austrália. Uma cena de violência doméstica em que um jovem de nervos em franja, a meio de uma jogatana online de Fortnite, transmitindo a sua prestação através de um canal de livestreaming, foi canado pelos seus seguidores a dar o pior dos exemplos.

No reino virtual, o seu nome é MrDeadMoth, ao passo que no mundo real este ruivo de 26 anos dá pelo nome de Luke James Munday. Estava a meio do jogo quando a namorada veio chamá-lo para ir jantar. E se inicialmente fez o que fazem todos os putos que enchem aos milhões os fóruns de jogos de vídeo online, respondendo com um lacónico "já vai", perante as insistências, e depois de um cartão ser lançado contra ele, talvez se tenha confundido sobre em que mundo estava: levantou-se, desapareceu do plano, mas é possível ouvir o som de uma estalada, logo seguido do choro da namorada.

Antes da ligação ser interrompida, ouve-se a namorada de Munday acusá-lo de ser o tipo de homem que bate em mulheres. Os dois discutem e há outros sons difíceis de discernir e que poderão ter sido novas agressões. O vídeo termina com os gritos da jovem de 21 anos, acompanhado pelas duas crianças pequenas do casal, as quais, segundo a "ABC, têm três e 20 meses de idade.

Alguém terá denunciado esta situação e a polícia foi chamada ao local. A vítima não apresentava ferimentos, mas de acordo com a informação das autoridades, quando chegaram ao local, estava "visivelmente abalada".

Quanto ao agressor, acabou detido por violência doméstica. Foi estabelecida caução, que pagou, e aguarda a audiência em tribunal na próxima quinta-feira.