A leitura da decisão instrutória do processo e-toupeira foi adiada para dia 20 de dezembro por decisão da juíza de instrução criminal, Ana Peres.

Neste processo são arguidos a SAD do Benfica, o antigo assessor jurídico e dois funcionários judiciais.

Estava previsto que esta quarta-feira, dia 13, os arguidos ficassem a saber se o processo ia ser levado a julgamento, no entanto a leitura da decisão só será conhecida no próximo dia 20, no Tribunal Central de Instrução Criminal.

Paulo Gonçalves é acusado pelo Ministério Público (MP), enquanto exercia as funções de assessor da administração da Benfica SAD, ter subornado a funcionários judiciais com bilhetes, convites e merchandising do clube, em troca de informações sobre inquéritos quer envolvendo o Benfica, quer envolvendo clubes rivais.

O MP considera que Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, tinha conhecimento destas práticas e que foi o próprio Vieira a autorizar a entrega dos benefícios.

No processo, que está ainda na fase de instrução, a SAD do Benfica está acusada de 30 crimes enquanto Paulo Gonçalves enfrenta 79. "José Silva (oficial de justiça) e Júlio Loureiro (escrivão e observador de árbitros), com a promessa de tratamento privilegiado junto do Benfica, designadamente para assistência a jogos em condições favoráveis, aceitaram proceder como solicitado [por Paulo Gonçalves]", pode ler-se na acusação do MP.