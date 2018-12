A superfície comercial Lidl anunciou esta terça-feira que no próximo ano fiscal irá aumentar “para 670 euros o valor do ordenado de entrada”.

Em comunicado, a empresa explica que este valor será aplicado a partir de março do próximo ano às pessoas “no primeiro ano de trabalho”. "Empenhado em estabelecer vínculos laborais e relações profissionais estáveis, o Lidl Portugal aumenta o ordenado mínimo acima dos 600 euros definidos pelo Governo para 2019. O valor representa um acréscimo de 70 euros", explica a empresa.

"Adicionalmente a empresa garante que todos os colaboradores na operação, até à categoria de chefe de loja, recebem um aumento em 2019", pode ainda ler-se no comunicado.

A empresa que reforça o investimento nos colaboradores é “uma prioridade”, defendendo que é essa a razão do “crescimento” da marca que tem, atualmente, cerca de 6.500 trabalhadores em Portugal. “No Lidl acreditamos que é construindo uma equipa de excelência, com empenho, capacidade e dedicação de trabalho que vamos crescer", disse ainda o presidente do Lidl Portugal Massimiliano Silvestri.