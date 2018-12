Tiago Fernandes inicia hoje funções como treinador principal do Chaves, um dia depois de o clube flaviense ter anunciado a rescisão de contrato por mútuo acordo com Daniel Ramos. O treinador de 37 anos assinou até ao fim da temporada 2019/20 e dirigiu desde logo as primeiras palavras para os adeptos do emblema transmontano: "Estou extremamente feliz, é um clube histórico que me diz bastante. Estamos empenhados e dedicados para tirar o Chaves da situação que ocupa neste momento e contamos com o apoio da massa associativa."



Na hora da despedida do Sporting, onde passou as últimas sete temporadas e meia, Tiago Fernandes fez também questão de deixar uma sentida mensagem para o universo leonino. "Não foram 10 dias. Vou para outro grande clube, com a mesma paixão, a mesma ambição. Sei que um dia vou levar os adeptos do Sporting ao Marquês. Obrigado a todos os adeptos do Sporting pelo apoio que sempre me deram", pode ler-se numa publicação postada em várias redes sociais.

Tiago Fernandes, filho de Manuel Fernandes, antiga glória do Sporting, chegou a Alvalade em 2011/12, como adjunto dos juvenis. Passou depois para treinador principal dos iniciados e, após uma época, subiu aos juniores, onde passou três temporadas, sagrando-se campeão nacional em 2016/17. Começou a época atual integrado na equipa técnica de José Peseiro, assumindo a equipa principal no período de transição até à chegada do holandês Marcel Keizer, somando duas vitórias no campeonato (Santa Clara e Chaves, ambas por 2-1) e um saboroso 0-0 em Londres, no terreno do Arsenal.

Sem lugar na equipa técnica de Keizer, passou para treinador da equipa de sub-23 dos leões, onde somou dois empates fora de portas: 0-0 com o Feirense e 1-1 com o Benfica. Agora, em Chaves, terá a primeira real oportunidade como técnico principal de uma equipa sénior. Os flavienses, recorde-se, ocupam o último lugar do campeonato, com apenas sete pontos em 12 jornadas.