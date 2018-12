A Ordem dos Médicos pediu ontem aos diretores clínicos dos cinco hospitais onde está a decorrer a greve dos enfermeiros um levantamento dos casos graves que estarão a ficar por operar. A greve nos blocos operatórios completou o 13.o dia, com mais de cinco mil cirurgias adiadas. Destas, a ordem pretende saber que operações teriam critérios de prioridade e não estão a ter vaga nos blocos operatórios.

Ao i, Miguel Guimarães admite que há casos que podem ter consequências graves em termos funcionais ou até de evolução da doença. Algumas situações que têm sido comunicadas à ordem incluem fraturas do colo do fémur em risco de infeção ou descolamentos de retina. Os serviços mínimos, definidos a 16 de novembro pelo tribunal arbitral, abrangem apenas operações de urgência, deixando de fora operações programadas. No caso dos tratamentos oncológicos estão garantidas apenas as intervenções a casos muito graves e graves, estas últimas desde que não possam ser reprogramadas em 15 dias. Estão ainda assegurados tratamentos oncológicos em curso, transplantes ou o tratamento de doentes crónicos com produtos biológicos e a administração de antibióticos.

Se a ministra da Saúde já garantiu que as cirurgias canceladas serão reagendadas a partir de janeiro, Miguel Guimarães - que ontem disse não poder garantir que não haja doentes em risco de vida - acusa a tutela de estar a deixar arrastar demasiado a situação e de não ter emitido orientações mais atempadas para garantir que não há doentes prejudicados do ponto de vista clínico. “O Ministério da Saúde tem desde já um mecanismo legal que são os tempos máximos de resposta garantida”, diz o bastonário, sublinhando que não está em causa o direito à greve por parte dos enfermeiros. Por lei, os doentes mais graves com indicação para operação (nível 4) devem ter acesso a cirurgia em 72 horas, sendo o tempo de espera máximo de 15 dias nos doentes de nível 3, de 60 dias nos doentes de nível 2 e de 270 dias nos doentes menos prioritários (nível 1).

A Ordem dos Médicos defende que a tutela já deveria ter apresentado um balanço do impacto da greve e apelado a uma transferência mais célere dos doentes prioritários, abrindo até uma exceção: atualmente, os hospitais são obrigados a suportar os custos financeiros de doentes que não conseguem operar dentro dos prazos, como forma de incentivo a serem mais eficientes. Neste caso, propõe Guimarães, deveria ser aberta uma exceção e ser o ministério a assumir os custos financeiros da transferência de doentes.

Ao i, a bastonária dos enfermeiros admite preocupação, mas recusa “tapar o sol com a peneira” e fala de hipocrisia na análise das dificuldades do SNS. “Termos rácios de um enfermeiro para 40 doentes não garante a vida de ninguém. Sabemos que por cada enfermeiro a menos temos um aumento do rácio de mortalidade nos hospitais. Francamente, não sei o que é pior. Os enfermeiros foram empurrados até ao limite”, diz Ana Rita Cavaco, denunciando ainda que também há operações que não estão a ter lugar por falta de cirurgiões. “Os enfermeiros têm garantido mais operações do que seria exigido pelos serviços mínimos. Se queremos continuar a viver num país de faz-de-conta e dizer que o SNS está ótimo e não há mortes evitáveis, a Ordem dos Enfermeiros não dá mais para esse peditório.”

Nos hospitais cresce o mal-estar, com chefes de serviço sem saber quando irão chamar de novo os doentes e, prolongando-se a greve, como será possível transferir os doentes para hospitais menos diferenciados. Há ainda situações de doentes que estão agendados para cirurgia, são preparados - por exemplo, com limpeza de cólon -, mas acabam por ser enviados para casa sem operação e sem data para regressar ao hospital.

A alocação das vagas nos blocos tem também gerado alguma discussão interna entre chefes de serviço, a que se soma o mal-estar entre alguns médicos e enfermeiros na triagem do que são serviços mínimos. Um dos casos relatados ao i dá conta de um doente com suspeita de tumor a precisar de uma biopsia mas que não estava a ser marcado para intervenção por não se ter ainda um diagnóstico de doença oncológica, o que veio a confirmar-se. “Acentua-se a divisão médico/enfermeiro com contornos imprevisíveis”, admitiu ao i um responsável.

O i tentou perceber ontem junto do Ministério da Saúde se está a ser equacionado algum plano de contingência ou se será feita alguma diligência no sentido de rever os serviços mínimos decretados para a greve, mas não obteve resposta.