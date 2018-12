Sobre o livro de um leão

O que verdadeiramente importa agarrar é o que de “vida nua” – a do autor – tal livro descobre

Sempre me surpreendeu e impressionou na obra de Rubem Fonseca a sua capacidade para combinar harmoniosamente as mais refinadas elucubrações eruditas com a linguagem mais crua e direta que usa nos diálogos que escreve.

Por via da combinação, só aparentemente contraditória, entre uma ilustração profunda e um conhecimento vivido da expressão popular, consegue esse notável escritor brasileiro fazer-nos admitir, sem reservas e com gozo íntimo, o uso do português mais vernáculo, sem que o consideremos exagerado, artificial ou propositadamente ordinário.

Lendo Rubem Fonseca, reconciliamo--nos com o consolo desbragado que tal linguagem verdadeiramente nos dá quando mais necessitamos de descarregar as nossas fúrias, frustrações ou sarcasmos expiatórios.

Rubem Fonseca, como antes dele Bocage, poetiza as expressões mais rudes do português popular que, no fundo, umas vezes em privado, outras mais partilhadamente, todos usamos, afinal, algumas vezes.

Vêm estas considerações a propósito de um livro que recentemente li e que, dizem-me, tanto tem abalado amigos e conhecidos do autor.

Revelando uma erudição já rara, tal livro atinge-nos também com uma enxurrada poética de palavrões e expressões chocarreiras que, como diria o poeta, “primeiro se estranham e depois se entranham”, preparando-nos para uma reflexão – evito dizer exame de consciência, pois chocaria o autor – que há muito não nos atrevíamos a fazer.

Lendo-o, mesmo arrepiados com a crueldade das ditas, mais do que com a linguagem crua com que as transmite, experimentamos também o gosto ácido de uma rebeldia que quase todos descuráramos e de que, constatamos agora, necessitamos como de pão para a boca.

Falando de outros, massacrando-os, enfiando-lhes mesmo, sem pudor nem piedade, os dedos nas feridas mais sensíveis e horrendas, o autor vai, afinal, falando verdadeiramente de si próprio; mais, muito mais, do que das suas putativas vítimas.

É ele que afinal se desvenda, obrigando com isso os seus leitores, pelo menos os que o conhecem e conhecem algumas das personagens ficcionadas do seu livro, a desvendar-se também, mais não seja ante si próprios.

Há nisto algo de cordeiro sacrificial.

Só por isso lhe agradeço: precisava!

Todavia, deixando de lado os sentimentos egocêntricos que a leitura de tal obra possa suscitar, o que verdadeiramente importa é procurar agarrar o que, na perspetiva de Agamben, de “vida nua” – a do autor – tal livro descobre.

Pois é disso que verdadeiramente se trata: a revelação de um banimento que, de uma maneira ou de outra, lhe deixou apenas a vida nua, carne exposta e em ferida, que, num supremo esforço de redenção – como, a dado passo, reconhece procurar ainda – quis agora fazer.

Aí, pois, a necessidade emancipadora da linguagem bruta, a crueldade dos retratos dos outros – espelhos de si próprio, aliás –, à mistura com a muito “montalbaniana” e requintada descrição, também ela libertadora, de todos os prazeres (os pecados) que, afinal, não sabemos se conseguiu deveras desfrutar.

É por isso que o livro acaba por se revestir de uma beleza poética, mesmo que trágica, que uma leitura apenas malevolamente curiosa, ou ensimesmadamente magoada, não consegue alcançar.

A lembrança da sua figura resplandecente de leão lutador e liderante não se embacia nunca, antes pelo contrário, com a confissão da aflição pertinaz de encurralamento de que padeceu, de que padece.

Houve sempre nele e há ainda – pois, como insiste, continua vivo – um frémito de vida por viver cujo sentido até agora nos escapava.

Escreve à terça-feira