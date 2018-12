BRINQUEDOS

Um dos produtos com muita procura neste período são os brinquedos.

A maior parte das lojas lançaram campanhas de descontos até 50% e as grandes superfícies não ficaram alheias a estes preços de saldo.

CABAZES DE NATAL

Comprar cabazes com produtos tradicionais também é possível a preços reduzidos. Chocolates, vinhos, perfumaria, livraria, brinquedos e pequenos eletrodomésticos, a par dos tradicionais bacalhau e bolo--rei, estão entre os produtos que serão alvo de descontos por parte dos super e hipermercados.

VESTUÁRIO E CALÇADO

Não se espante se entrar numa loja ou sapataria e os preços estiverem mais baixos. Muitas lojas estão a aproveitar esta altura para escoarem os seus produtos. As reduções de preço variam consoante as marcas. É só procurar.

VIAGENS

Se quer comprar ou oferecer uma viagem como presente de Natal, dê uma vista de olhos pelas agências de viagens ou faça uma viagem virtual pela internet. Vai ver que encontra promoções bastante interessantes e ofertas para todas as carteiras.

CONSOLAS

As consolas de videojogos são, por norma, uma das prendas mais requisitadas, principalmente pelos mais novos. A escolha natural recai quase sempre numa das três famosas consolas, mas nem sempre é fácil decidir. Vale a pena olhar com atenção para as promoções e os pacotes em que muitas lojas apostam nesta época.

TELECOMUNICAÇÕES

A maior parte das operadoras de telecomunicações e retalhistas lançam nesta altura descontos nos diversos equipamentos. Também os tablets surgem muitas vezes com preços mais agressivos.