Na véspera do decisivo - para o Tottenham - embate com o Barcelona, em pleno Camp Nou, Mauricio Pochettino fez questão de deixar bem clara a sua opinião em relação a quem é o melhor futebolista do mundo. Para o técnico dos spurs, o troféu deveria ter sido entregue ao compatriota Lionel Messi.

"Como amante de futebol, falar sobre o Lionel é falar sobre o melhor. Qualquer um que tenho uma certa noção entende isto", disparou o treinador e antigo central argentino, que esta época até já sofreu na pele com o talento de Messi: na primeira volta, em Londres, o Barcelona venceu por 4-2, com a Pulga a marcar dois golos.

O Tottenham, de resto, chega à última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões a depender de si próprio para chegar aos oitavos de final, mas está ainda assim obrigado a vencer em Barcelona para não depender do resultado entre o Inter de Milão e o PSV Eindhoven, no Giuseppe Meazza. "Se conseguirmos, será especial para o Totttenham. O Barcelona é uma das melhores equipas do mundo. Temos de ser rigorosos em todos os sentidos para termos opções frente ao Barça. Eu sou um otimista por natureza, mas se quisermos alcançar algo no Camp Nou temos de estar muito bem fisicamente e taticamente", salientou Pochettino, lamentando não ter conseguido resolver a questão do apuramento antes de ter de se deslocar à Catalunha.