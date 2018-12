Esta segunda-feira, um homem esfaqueou um jovem de 22 anos numa das ruas de Viana do Castelo.

A vítima, que acabou por morrer, conhecia o agressor, mas ainda não se sabe o que esteve por detrás do ataque, escreve o Correio da Manhã.

De acordo com o comandante da PSP de Viana do Castelo, em declarações ao CM, a vítima é residente naquela freguesia urbana de Viana do Castelo. Também fonte dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo disse que o jovem foi transportado para o hospital em estado grave, tendo acabado por não resistir aos ferimentos.

O alerta foi dado às autoridades pelas 18h09 de hoje, e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, a Viatura de Emergência Médica (VMER) e a PSP.