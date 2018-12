No ano que celebra o centenário de um dos maiores cineastas do século XX, a Medeia Filmes homenageia Ingmar Bergman (nascido em julho de 1918) com uma programação que se estende deste mês até 2 de janeiro, no Espaço Nimas, em Lisboa.

Aos incontornáveis “A Máscara”, “O Sétimo Selo” ou “Mónica e o Desejo” juntam-se duas dezenas filmes do cineasta (além de escritor, encenador e dramaturgo) sueco, quase todos eles em cópias digitais restauradas. Consulte a programação completa aqui.

Depois de Lisboa, o ciclo de retrospetiva à obra de Bergman estende-se a outras cidades, como o Porto, Braga, Coimbra e Setúbal.