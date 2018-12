Um “festival de ideias para quem não acredita em impossíveis”. A ideia é de Fernando Alvim, que hoje leva ao palco do Cinema São Jorge a primeira edição do Festival Idiota.

Conduzido pelo humorista e apresentador, o espetáculo, que decorre entre as 18h e as 20h, terá um custo de três euros por pessoa. Qualquer um poderá participar com “ideias que achem que façam falta ao mundo”.

As ideias podem ser partilhadas presencialmente (inscrições pelo email festivalidiota@gmail.com) ou via Whatsapp (em áudio ou vídeo através do contacto 960386272).

O responsável pela melhor de todas será premiado, palavra de Alvim, com a receita de bilheteira do evento.