A União Europeia (UE) está disposta a dar à primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, as garantias que esta procura. No entanto, renegociar o acordo do Brexit estará fora de questão, avançam fontes oficiais de Bruxelas à Bloomberg.

Recorde-se que esta segunda-feira, a primeira-ministra decidiu adiar a votação no parlamento britânico sobre o acordo para o Brexit, que estava agendado para esta terça-feira, dia 11 de dezembro. A razão para este adiamento terá a ver com a falta de consenso entre os deputados no que diz respeito ao ‘backstop’ da fronteira com a Irlanda.

A líder começou por justificar o adiamento da votação dizendo que o "acordo seria rejeitado por larga margem", tendo insistido posteriormente na ideia de que o acordo em cima da mesa é o "melhor possível" e afirmar que não haverá nenhum compromisso negociado com Bruxelas que não inclua o "backsotp" sobre as duas fronteiras irlandesas.

A primeira-ministra disse ainda que vai retomar as negociações ainda esta semana com Bruxelas para assegurar "garantias adicionais" quanto ao "backstop”, acrescentando que este "é uma garantia necessária para os cidadãos norte-irlandeses".

Contudo, a Comissão Europeia já disse que não existe margem para renegociar nem o acordo.