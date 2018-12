A Cidade do Futebol, o complexo edificado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no Jamor para servir de casa às seleções nacionais, foi escolhida pela UEFA para a realização do Curso Avançado para Árbitros de Topo, evento que irá decorrer entre 28 e 30 de janeiro do próximo ano e que se destina a preparar a elite de árbitros europeus para a introdução do VAR, o sistema de videoárbitro, nas competições europeias - o que deverá acontecer já na segunda metade desta temporada.

"É um enorme orgulho trazer para Portugal um evento desta importância da arbitragem europeia e mundial. Esta escolha da UEFA mostra a confiança no trabalho que temos vindo a realizar em Portugal ao nível do videoárbitro, bem como as condições que estão criadas na Cidade do Futebol para o desenvolvimento desta ferramenta, que já é imprescindível no futebol internacional", salientou Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF e membro do Comité de Arbitragem da UEFA.

Segundo revelou a FPF, serão 76 os elementos a receber esta formação, entre os quais os portugueses Artur Soares Dias, Tiago Martins e Sandra Bastos. Ao mesmo tempo, irá decorrer o Curso Introdutório para Árbitros Internacionais, destinado aos juízes que chegam a internacionais no primeiro semestre de 2019.