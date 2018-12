Fotografia: Silêncio e Memória - 23 Prémios Nobel de Literatura

A assinalar os 20 anos da atribuição do Nobel da Literatura a José Saramago é inaugurado, às 12h, o Largo José Saramago, em frente à fundação, na Casa dos Bicos, seguindo-se a abertura da exposição “Silêncio e Memória - 23 Prémios Nobel de Literatura”, com fotografias de Kim Manresa e textos de Xavi Ayén, numa parceria entre a fundação e a Câmara de Lisboa.

Onde: Torreão Poente do Terreiro do Paço, Lisboa. Quando: Até 24 de fevereiro. Inauguração segunda-feira às 12h45

Cinema: O Livro da Imagem

Para a estreia nacional do mais recente filme de Jean-Luc Godard não podiam ter escolhido o Ideal e o Trindade data mais a preceito: os 88 anos que completou no início do mês o realizador franco-suíço. Vale a pena espreitar o registo da conferência de imprensa na última edição de Cannes, que lhe deu uma Palma de Ouro Especial por este filme, mas para programas paralelos há bem mais do que isso. Com “O Livro da Imagem” regressam às salas os icónicos “O Acossado” e “Pedro, o Louco”, além dos recentes “Adeus à Linguagem” e “Filme Socialismo”.

Onde: Cinema Ideal (Lisboa) e Cinema Trindade (Porto). Quando: Até 12 de dezembro

Teatro: Quartett

Uma revisitação da colaboração de 1999 entre as companhias Rosas e tg STAN, projetos incontornáveis da cena artística belga, através de "Quartett". Um espetáculo de “confronto de poderes” pela mão de Heiner Müller, a partir de “As Ligações Perigosas”, de Choderlos de Laclos.

Onde: Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa. Quando: Ter-qua/19h00, qui/21h00, até 13 de dezembro. Preço: 10€-17€

Exposição: Las Golondrinas

Da artista guatemalteca Maya Saravia, “Las Golondrinas”, que é inaugurada dia 13 às 22h, constrói-se através de uma narrativa aberta e da representação abstrata dos trânsitos afetos à migração e à miscigenação dos indivíduos, com base na dança, no conflito, no tráfico e no comércio.

Onde: Balcony Contemporary Art Gallery, Lisboa. Quando: Ter-sáb/14h00-19h30, até 23 de fevereiro