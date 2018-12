Califórnia foi fustigada pelo fogo, mas no meio da destruição ainda há histórias de esperança: o cão Madison, que esteve perdido durante mais de um mês, regressou à sua casa que tinha foi completamente destruída, e esperou pacientemente pelo regresso dos donos

A história foi partilhada pela K9 Paw Print Recue, uma associação de resgate de animais sem fins lucrativos. “Eles [os donos] rezaram para que ele estivesse bem”, conta a associação. “Quando finalmente tiveram autorização para voltar ao espaço onde a casa antes estava... Madison estava lá à espera deles como se estivesse a proteger a casa”.

A associação tinha já conseguido recuperar o outro cão do casal, Miguel, que já tinha sido entregue aos donos. Mas com Madison o resgate foi mais complicado. Shayla Sullivan, uma das voluntárias na zona de incêndio, colocou água e comida perto da zona onde antes estava a casa para o atrair.

O plano resultou e Madison voltou. “Estou muito feliz por anunciar que a Andrea [dona do Madison] teve autorização para regressar à sua propriedade hoje e que o Madison estava lá”, escreveu a voluntária.

“Ele ficou para proteger o que restava da casa, e nunca desistiu das suas pessoas”, reforça Sullivan mostrando-se emocionada com a coragem do animal. “Ele nunca desistiu através da tempestade e do fogo! Foi um mês muito longo para ele”.

O incêndio que atingiu a zona norte da Califórnia foi considerado o mais mortífero da história do Estado norte-americano. 85 pessoas morreram e mais de 18 mil estruturas – entre habitações e serviços – ficaram totalmente destruídas. Paradise, onde vivia a família de Madison, foi uma das zonas mais atingidas.