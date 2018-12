Esta segunda-feira, a Autoridade Marítima e a Proteção Civil dos Açores emitiram um alerta, onde deixam algumas recomendações e medidas de precaução, uma vez que está previsto o agravamento do esta do tempo.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que cita o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está sob aviso amarelo o grupo Ocidental - Flores e Corvo -, com especial atenção para o vento forte.

O aviso amarelo também se estende à agitação marítima até às 18h00 de hoje.

Para o grupo central - Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial -, o aviso amarelo foi emitido devido à forte precipitação até às 18h00 desta segunda-feira.

“A população em geral deve evitar as zonas costeiras, em especial as expostas à agitação marítima", lê-se no comunicado da Proteção Civil.