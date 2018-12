A Netflix anunciou um novo teaser da terceira temporada da série Stranger Things.

O novo vídeo não mostra cenas dos episódios, mas sim os nomes dois oito capítulos: “Suzie, Do You Copy?”, “The Mall Rats”, “The Case of the Missing Lifeguard”, “The Sauna Test”, “The Source”, “The Birthday”, “The Bite” e “The Battle of Starcourt”.

Os criadores da série já tinham revelado que a história iria incluir um centro comercial (mal em inglês).

Para além disso, a série irá incluir uma nova personagem - Heather (Francesca Reale), uma nadadora salvadora na piscina municipal.

Ainda não há data definida para a estreia, sabendo-se apenas que a nova temporada vai para o ar em 2019.