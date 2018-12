Papa Francisco apela a que se coloque “os direitos humanos no centro de todas as políticas”

No âmbito do Dia Internacional dos Direitos Humanos o sumo pontífice apelou a que sejam apagadas as “numerosas contradições” que existem todos os dias à Declaração Universal dos Direitos Humanos