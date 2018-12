Dois veículos pesados colidiram na manhã desta segunda-feira, no IC2, junto ao nó de acesso da A15. O trânsito no sentido norte-sul, na zona de Rio Maior, foi cortado, enquanto no sentido contrário, os veículos circulam pela berma.

Ambos os condutores dos pesados ficaram com ferimentos e foram levados para o Hospital Distrital de Santarém, avança a TSF citando os Bombeiros Voluntários de Rio Maior.

Um dos veículos transportava peças de automóveis enquanto o outro pesado viajava sem carga. O acidente deu-se pelas 8h20.

Segundo a GNR, citada pela rádio, não há previsão de hora para a reabertura da via ao trânsito.