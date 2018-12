O Índice de Desempenho das Alterações Climáticas, divulgado esta segunda-feira no âmbito da cimeira do clima das Nações Unidas, revela que Portugal é o 14º país do mundo com melhor desempenho no combate às alterações climáticas.

O relatório apresentado em Katowice, na Polónia, mostra que, na verdade, Portugal surge no 17º lugar. No entanto, o pódio está vazio por se considerar que nenhum país merece os três primeiros lugares, explicou à agência Lusa a associação ZERO, que pertence à Rede Internacional de Ação Climática, uma das promotoras deste estudo.

O estudo enaltece o facto de as energias renováveis ocuparem "uma parte relativamente alta" do setor energético, salientando que as metas propostas para 2030 nesta área são “ambiciosas” – Portugal propõe-se a, nessa data, ter 80% da sua eletricidade a partir destas fontes.

O relatório também aponta algumas falhas: o documento, citado pela Lusa, destaca o “fraco desempenho” no setor dos transportes, apelando a um maior investimento nesta área.

Relacionados Alterações Climáticas. "Vamos ficar em apuros", garante António Guterres Bacalhau pode estar em risco por causa das alterações climáticas Donald Trump volta a dizer “não acredito” às alterações climáticas

"Portugal é o último dos países que ainda consegue ficar no grupo de países com classificação "alta", a mais elevada atribuída", refere a ZERO em comunicado .

Os primeiros lugares do índice vão para a Suécia, Marrocos e Lituânia. A seguir a Portugal – e abrindo a categoria dos ‘médios’ – vêm Ucrânia, França e Brasil. Os piores lugares vão para os Estados Unidos, Irão, Coreia do Sul e Arábia Saudita.