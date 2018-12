É a dignidade, estúpido!

A classe média trabalhadora francesa cansou-se de que o poder acabe sempre nas mãos de quem tem dinheiro. E tenta agora nas ruas recuperar parte da dignidade que lhe foram tirando ao longo das últimas décadas

Os meus pais emigraram para a Alemanha nos anos 1960. Tal como muitos outros, não foram movidos pela ideia de aventura nem pela vontade de acumular fortuna, não eram perseguidos pela ditadura nem o meu pai fugia ao serviço militar e à guerra (conseguira, no final dos anos 1950, que não o mandassem para a Índia, depois do azar de ver o seu número sorteado, mas essa é outra história).

Trocavam aquilo que conheciam pelo absoluto desconhecido – nesses tempos, a informação era mais lenta e só chegava filtrada pela censura –, por uma língua que não dominavam, num país frio, em pleno crescimento, mas ainda com as marcas mentais da guerra.

Os meus pais, como muitos outros emigrantes que se lançaram a salto ou com contrato, deixaram o país atraídos pela possibilidade de trabalhar e, trabalhando, ganhar o suficiente para constituir família, alimentá-la e poder poupar para que os seus descendentes pudessem ter as oportunidades que a eles lhes haviam sido negadas.

Nascidos entre a miséria do interior de Portugal, um no Alto Minho, outra na Beira Alta, sem muito mais que o seu próprio esforço (melhor dizendo, sem nada além da força dos seus braços), os meus pais queriam o que outros nas suas condições quiseram ao longo dos tempos e continuam a querer hoje: a dignidade de poder viver do seu trabalho. Não queriam ser ricos, só não queriam ser pobres. E, para isso, estavam dispostos a trabalhar.

Dos anos 1960 para cá, o mundo mudou muito. A Europa transformou-se, acumulou riqueza, ficou mais desenvolvida, mais ecológica. Com a globalização, exportou primeiro as suas fábricas mais poluidoras para longe dos seus olhos, a seguir enviou as suas indústrias de mão-de-obra intensiva, alargando a seguir ainda mais esse âmbito, até se especializar cada vez mais, se tornar mais dos serviços, mais das finanças, mais do consumo.

As suas fábricas foram alimentar os sonhos de dignidade no trabalho de outras zonas do mundo, onde milhares de milhões de pais como os meus puderam sonhar em escapar à miséria – mesmo que não eles, os seus filhos. Na China, na Índia, no Vietname, em África, famílias sentiram que chegava finalmente a sua oportunidade de fazer algo mais que sobreviver.

Num planeta de recursos finitos, onde os méritos do nosso próprio desenvolvimento alargaram a esperança de vida e o crescimento demográfico pressiona a nossa capacidade de produzir alimento, a ascensão social de centenas de milhões de asiáticos e alguns africanos obrigou a distribuir por mais planeta aquilo que antes era dividido por uma parte.

Além disso, como o sistema financeiro passou a ditar as regras, a desigualdade acentuou-se, os mais ricos desenvolveram formas de multiplicar os seus ganhos, muitas vezes criando sistemas que se retroalimentam com base em garantias ilusórias que eles próprios inventam.

Neste mundo de ilusionismo financeiro, mais individualizado e sem produção palpável, a grande maioria da população é dispensável por não ser adequada à atual mão invisível. E, com o custo do trabalho reduzido devido à deslocalização permanente para locais de rendimentos mais baixos, exigências menores e isenções fiscais maiores, acentua-se a pressão no chamado Ocidente sobre o emprego e os salários de quem viu a sua empresa fugir para outras paragens.

O que aconteceu à classe média trabalhadora em França, a mesma que se cansou das promessas de sucessivos governos, que sentiu na pele as marcas da globalização com poucas das suas recompensas e se sente hoje excluída, é a sucessiva erosão da sua qualidade de vida e capacidade de influenciar o desenvolvimento da sociedade.

Foi mudando o seu voto, deixando paulatinamente de parte o Partido Comunista, que chegou a ser farol dos trabalhadores da Europa, porque este não foi capaz de travar o inevitável. Alguns deles foram engrossar as votações da extrema-direita, por esta manter um discurso tradicionalista que, mesmo não correspondendo à realidade, ainda é algo que conseguem entender, porque fala de valores, de manter a produção nacional, porque lhes dá o inimigo estrangeiro a quem culpar. Muitos ainda votaram no Partido Socialista até François Hollande lhes inutilizar com más políticas essa opção.

O ano passado deixaram-se iludir por Emmanuel Macron. Tinha uma imagem fresca, não vinha dos partidos tradicionais, prometia uma abordagem diferente dos problemas. Só que o presidente francês também acabou por traí-los, escolheu, como quase sempre acontece com os políticos, os mercados, as empresas, os bancos, os mais ricos. Macron já tinha reformado o imposto sobre a fortuna, que os ricos deixaram de pagar, e quando anunciou uma taxa sobre os combustíveis, justificando-a com a necessidade de melhorar o ambiente, a França explodiu. Percebeu que aquilo que a democracia lhe dá como capacidade de intervenção no seu destino, a ida às urnas a cada x anos, termina sempre com o poder na mão de outros, dos donos disto tudo.

A classe média vestiu os seus modestos coletes amarelos, obrigatórios em todos os automóveis, e movida com o único argumento que lhe ainda é favorável, o número, resolveu transformar a democracia em realmente popular. E recuperar nas ruas a dignidade que lhe tiraram. Resta agora saber se está disposta a voltar para casa.