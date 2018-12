Vozearias e peixeiradas

”Mas então será tarde demais”

Karl Popper

É cada vez maior o número de pessoas com as quais falo e que demonstram falta de paciência para aturar programas televisivos que, às vezes até versando assuntos importantes, se traduzem na emissão de vozearias e em autênticas peixeiradas.

Por vezes, até se trata de programas que visam a discussão de questões importantes para a formação da opinião pública, podendo algumas dessas questões serem até fraturantes. Mas isso traduz--se em maior responsabilidade dos canais emissores já que, até por isso, deveriam colocar mais cuidado na maneira como são conduzidas e moderadas as discussões/intervenções.

Lembro-me da discussão de assuntos de natureza mais política, mas também de outras matérias, umas mais pacíficas que outras, como a eutanásia e a morte assistida, a violência familiar, a igualdade de género e, mais recentemente, o IVA das touradas. Excluo, naturalmente, os programas que versam as questões futebolísticas, que classifico num nicho à parte e dos quais, muito honestamente, não costumo ser espetador.

Parece que em nome de discussões abertas, dinâmicas e plurais se deixam abertos os microfones de todos os convidados, ao ponto de, a partir de certa altura, nem se conseguir perceber quem fala e de que se fala, ficando a dúvida de que se pretenda verdadeiramente esclarecer os assuntos em discussão, tal a confusão instalada.

Para quem vem de escolas onde cada um fala no seu tempo, remetendo-se depois ao silêncio para escutar os outros, é uma verdadeira tortura, e profundamente irritante, assistir a debates conduzidos assim. Não há paciência! Percebo que quem escuta tem bom remédio, que é o de mudar de canal. E muitos o fazem com pena, porque os assuntos até são interessantes. Eu incluído.

É nestas alturas que me vem à memória um livro escrito em parceria por John Condry e Karl Popper (com posfácio por Jean Baodouim) com o nome “Televisão: Um Perigo para a Democracia”. Lembro-me de, na altura (1993/1994), ter adquirido o livro por ter ficado surpreendido com o título que, no meu entendimento, pouco ou nada se identificava com Karl Popper, o filósofo da sociedade aberta.

A tese dos autores baseia-se na degenerescência dos conteúdos televisivos, nos maus exemplos que são transmitidos pelas cadeias televisivas e que, a partir de certa altura, são interiorizados como normais, especialmente pelos mais jovens. Um dos exemplos relatados e que recordo é o facto de, na grande maioria dos filmes e das séries televisivas, nunca se associar o sucesso dos protagonistas a um trabalho sério e honesto. Quase sempre se apresenta o sucesso material ligado à criminalidade, e quase nunca ao contexto de uma profissão exercida honestamente. Quase sempre, a astúcia é colocada acima da honestidade e, deste modo, concluem os autores que a televisão sem regras é inimiga da democracia.

É certo que é muito complexa a regulação destas situações, especialmente quando as regras de mercado se impõem. Parece que a democracia, que Popper não vislumbra que possa ser conseguida fora da economia de mercado, a isso conduz. Os crentes nas virtudes incomensuráveis do mercado sempre defendem que o remédio para essas mazelas é entregar tudo à autorregulação, essa mão tão invisível que nem se vê, como alguém dizia. Mas parece que o primeiro setor verdadeiramente autorregulado que tivemos foi, exatamente, o do futebol. O futebol que, convenhamos, não será um bom exemplo de regulação para ninguém. E julgo não ser necessário explicar porquê.

Trazendo o assunto para os debates televisivos, o que perturba é que os mais novos pensem que é assim que os assuntos devem ser debatidos, sem respeitar nem ouvir o que os outros dizem, falando por cima e agredindo verbalmente aqueles que têm opiniões diferentes. Assim se instala na sociedade uma cultura de intolerância, na qual os argumentos alheios não são ponderados e se recusa tudo o que é diferente.

O drama é que não se vê no que isso seja conveniente para a afirmação dos valores da democracia e da civilidade, precisamente os mesmos em nome dos quais esses programas são muitas vezes emitidos.