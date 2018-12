Bombeiros deitam gasolina na fogueira

Marta Soares deve ter aprendido com o seu ex-presidente sportinguista a incendiar o país, portando-se como se fosse o Bruno de Carvalho dos bombeiros

Num país onde a desorganização é evidente, só faltava os bombeiros deitarem gasolina nos fogos existentes. Não está em causa a luta justa ou injusta dos bombeiros voluntários, mas o ultimato feito por Jaime Marta Soares, o eterno líder da associação, ultrapassa em muito o bom senso. Marta Soares deve ter aprendido com o seu ex-presidente sportinguista a incendiar o país, portando-se como se fosse o Bruno de Carvalho dos bombeiros.

Senão vejamos: descontentes com as novas regras impostas pelo governo para o setor, os bombeiros tomaram a decisão, por unanimidade e por aclamação de pé, cortar todas as ligações aos Comandos Distritais de Operações de Socorro. Significa isto que sempre que acorrerem a acidentes, por exemplo, não comunicarão nada aos serviços da Proteção Civil, deslocando-se eles para os locais, independentemente da gravidade das situações. É óbvio que se as chamadas de socorro forem feitas pelo 112, os bombeiros não poderão recusar-se a acudir aos sinistrados, mas imaginemos o contrário. Alguém tem um acidente de carro ou avista um incêndio no interior do país. Se ligar para os bombeiros locais, estes deslocam-se para a zona, não dando conhecimento aos comandos nacionais, mas se alguém que passe pelo mesmo acidente ou incêndio ligar para o 112, irão para o local outros meios desnecessariamente.

O objetivo é bem claro: mostrar a importância dos bombeiros e criar a confusão, pois os bombeiros assumem que só chamarão reforços se necessitarem e que o farão diretamente, sem passar por alguém que deve centralizar a informação. Isto é forma de se tratar de um problema da corporação? Faz algum sentido? Não há valores mais altos em jogo, como as vidas humanas? É que cada meio que seja deslocado para onde não faça falta poderá estar a faltar noutro lugar. Marta Soares é um homem que gosta de assembleias-gerais animadas, que sejam polémicas. Mas devia saber que Bruno de Carvalho não acabou bem e que, se seguir o mesmo caminho, também não terá um fim glorioso...