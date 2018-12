Vários lotes de medicamentos que contêm a substância valsartan e que são produzidos pelos fabricantes AIM Teva e Mylan foram retirados do mercado, anunciou esta segunda-feira a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed). A substância é usada para o tratamento da hipertensão.

Não é a primeira vez que medicamentos com esta substância são retirados do mercado. Em julho deste ano os lotes de medicamentos com valsartan produzidos pelo chinês Zhejiang Huahai Pharmaceuticals foram retirados de circulação por ter sido identificada uma impureza.

A nota publicada na página oficial do Infarmed determina a suspensão imediata da comercialização de vários lotes do medicamento. Aos pacientes, o Infarmed apela que, caso tenham em sua posse algum dos lotes em causa, solicitem a sua substituição por um lote não afetado, mesmo que as embalagens tenham sido usadas.

"As entidades que possuam embalagens pertencentes a estes lotes em stock não as podem vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução", pode ainda ler-se na nota emitida.

O Infarmed recorda que existem outros medicamentos com a mesma substância ativa – valsartan – e que há também substâncias que podem ser considerados alternativas no tratamento da hipertensão.