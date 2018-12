O Sporting recebeu e venceu o Desportivo das Aves, por 4-1, partida da 12.ª jornada da Liga portuguesa.

O Aves marcou primeiro por Defendi, mas os leões viraram o resultado ainda na primeira parte por Bas Dost, de penálti, e Nani.

No segundo tempo, Bas Dost e Diaby fixaram o resultado final.

Recorde-se que este jogo marcava a estreia do técnico holandês Marcel Keizer em Alvalade, um mês depois de ter sido oficializado como o novo treinador do Sporting.

Com a vitória, o conjunto verde-e-branco volta a ocupar o 2.º lugar na tabela (28 pontos), a dois do líder FC Porto. O Braga fecha o pódio com 27 pontos.

Os resultados do leão de Keizer

Desde que assumiu o comando técnico dos leões, Marcel Keizer já teve quatro desafios. Primeiro goleou o Lusitano de Vildemoinhos (4-1), em jogo da Taça de Portugal, seguiu-se o Qarabag (6-1), a contar para a Liga Europa, depois o Rio Ave (3-1), em jogo da Liga e, esta noite, o Aves (4-1), também para o campeonato português.