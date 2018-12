Jolandi le Roux estava com o marido na Cidade do Cabo, na África do Sul, e estavam a fazer um piquenique para assinalar o seu 31.º aniversário, quando esta lhe pediu para que o marido lhe tirasse uma fotografia a saltar de um dos rochedos que se encontravam ao pé de si.

A mulher saltou, mas ao colocar o pé no chão, acabou por cair da ravina. O corpo ficou preso no galho de uma árvore, mas já não havia nada a fazer.

De acordo com o The Sun, o marido da mulher terá tentado ajudá-la, mas a equipa de resgate acabou por ser chamada ao local e impediu-o de ver o corpo da mulher.

Depois de três horas de trabalhos, o corpo de Jolandi foi recuperado.