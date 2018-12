Fez ontem um ano, dia 8 de dezembro de 2017, que Salvador Sobral foi submetido a uma operação ao coração, operação essa que acabou por lhe salvar a vida. O cantor fez questão de assinalar o dia nas redes socias, agradecendo todo o apoio que lhe foi dado.

"Hoje é dia 8 de dezembro, faz um ano do meu renascimento. Foi um ano incrível, foi uma recuperação assustadoramente rápida. Agora, estamos a tocar por todos os lados, estou a jogar futebol. E queria aproveitar este vídeo para celebrar publicamente com vocês. Acho que é merecido celebrarmos juntos, porque eu recebi muito apoio da vossa parte. Sempre com muitas cartas, livros, muitas rezas, houve pessoas que rezaram muito por mim", escreve o cantor.

No final, Salvador Sobral deixou um especial agradecimento a quem lhe deu a oportunidade de voltar a ter uma vida normal: "Agradeço a quem me deu o coração, a quem o pôs, a quem o cuidou, tanto no pré como no pós-operatório, aos enfermeiros que são os heróis do nosso país", terminou.