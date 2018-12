As autoridades da Nova Zelândia acreditam ter encontrado o corpo de uma britânica que estava desaparecida no país, Grace Millane de 22 anos.

A jovem fazia uma viagem de um ano e chegou à Nova Zelândia no dia 20 de novembro, tendo-se mantido sempre em contacto com a família. No dia 1 de dezembro - data de aniversário - deixou de falar com a família e nada se sabe sobre o seu paradeiro.

Agora, este sábado, foi encontrado um corpo numa zona de bosque, em Waitakere, Auckland, e a polícia pensa ser o corpo de Grace.

A jovem foi vista a última vez a entrar num Hotel Citylife, no dia 1 de dezembro, pelas 21h41.

O corpo vai ser autopsiado esta segunda-feira para confirmar a sua identidade.