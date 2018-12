Uma fotografia captada no dia 1 de dezembro durante os protestos dos coletes amarelos em Paris está a tornar-se viral nas redes sociais.

Relacionados Coletes amarelos. Paz à vista? “Há um diálogo em curso", garante primeiro-ministro Ruas francesas voltam a receber protestos dos coletes amarelos | FOTOGALERIA Coletes amarelos. Por que razão Macron continua em silêncio?

Na imagem é possível ver duas pessoas completamente diferentes. Do lado esquerdo, um homem – provavelmente um militar – com a cara tapada, caminhando por uma zona onde tinha sido largado gás lacrimogéneo para conter os manifestantes que encheram as ruas de Paris. Dentro d eum edifício do Burger King, uma mulher tira uma selfie, sorridente, como se nada estivesse a acontecer no exterior.

“Raramente uma imagem capta de uma forma tão exata o espírito de uma era. Uma empresa de fast-food global sem escrúpulos; obsessão compulsiva com redes socais; alegria no caos. Tudo separado por um vidro. A luta social contra globalismo destrutivo e a incompetência política; fumo translúcido a obscurecer a vontade do povo”, lê-se numa das descrições da imagem que começou a correr na Internet.