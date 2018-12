Adoramos os nossos cães, são os nossos companheiros de quatro patas que nos animam assim que chegamos em casa. Mas sabia que alguns dos nossos hábitos podem fazer muito mal à saúde destes animais? Até podemos ter a melhor das intenções, mas, sem querer, podemos estar a cometer um erro enorme.

O site da apresentadora norte-americana Oprah Winfrey fez uma lista com três desses (maus) hábitos. São eles:

Partilhar ‘comida humana’ que até nós deviamos comer em moderação: a côdea da pizza, gelados e hambúrgueres engordam o ser humano, mas também engordam os cães. A obesidade nos animais é cada vez mais comum e pode ser fatal.

Stressar: se andamos com stress a mais, é normal que o nosso cão sinta isso e também comece a ficar ansioso, refere um estudo feito por investigadores da Universidade de Viena, publicado no site PLOS One e citado no site de Oprah.

Não sair de casa: se não gosta de sair para fazer exercício, tem um estilo de vida sedentário e prefere ficar a ver horas de televisão, o mais provável é que também não saia de casa para passear e brincar com o seu cão. A falta de exercício nos animais pode provocar ansiedade, hiperatividade, obesidade e outros problemas de saúde.