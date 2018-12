O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, afirmou, numa declaração conjunta com o primeiro-ministro Edouard Phillipe, que as manifestações dos coletes amarelos estão controladas e que o presidente francês, Emmanuel Macron, irá falar para a semana.

“Há um diálogo em curso, no terreno, entre responsáveis políticos e representantes dos Coletes Amarelos, que começou ontem ao final da tarde, em Matignon [a residência oficial do primeiro-ministro], onde recebi cidadãos que quiserem exprimir a sua cólera e as suas reivindicações", revelou o primeiro-minsitro francês.

Relacionados Coletes amarelos. Por que razão Macron continua em silêncio? Ruas francesas voltam a receber protestos dos coletes amarelos | FOTOGALERIA Paris. Donald Trump apoia coletes amarelos no Twitter

Edouard Phillipe explicou que Macron irá dirigir-se ao povo francês durante a próxima semana: "Vai propor medidas para alimentar este diálogo e recuperar a unidade nacional e estar à altura dos desafios”, garantiu.

Segundo dados oficiais do Ministéiro do Interior, 125 mil pessoas encheram as ruas francesas este sábado – em Paris estiveram 10 mil. Para além disso, 1385 pessoas foram identificadas pelas autoridades, perto de 700 foram detidas e 118 ficaram feridas – destas, 17 são polícias.

O ministro do Interior disse ainda que, caso seja necessário, o dispositivo policial previsto para este sábado manter-se-á para amanhã.