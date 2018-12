O presidente norte-americano Donald Trump veio manifestar publicamente o seu apoio ao movimento coletes amarelos, cujo protesto, este sábado, em Paris já levou a confrontos entre manifestantes e polícias e a centenas de detenções.

"As pessoas não querem pagar largas somas de dinheiro, em grande parte para países terceiros (geridos de forma duvidosa), para talvez proteger o ambiente”, escreveu num post do Twitter no qual fazia referência ao Acordo de Paris, sobre as alterações climáticas.

Donald Trump adiantou ainda que as pessoas gritavam pelo seu nome. “Queremos Trump”, escreveu.

No entanto, os jornalistas, pelo menos os do Le Monde, não ouviram o nome do presidente norte-americano nas ruas de Paris.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.