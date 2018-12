A Presidência da República confirmou, este sábado, que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, marcará presença na tomada de posse de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil, no dia 1 de janeiro, em Brasília.

"Na sequência do convite da República Federativa do Brasil, o Presidente da República representará Portugal em Brasília, no dia 1 de janeiro de 2019, na cerimónia de tomada de posse do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro", lê-se numa nota publicada no portal da Presidência da República.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa já tinha anunciado, no dia 30 de novembro, a sua intenção de estar presente na cerimónia no Brasil.

Durante uma visita ao Bazar Diplomático, na qual acompanhou o embaixador do Brasil em Portugal, Luiz Alberto Figueiredo Machada, Marcelo Sebelo de Sousa adiantou que esta só à espera de receber um convite para ir à tomada de posse.

Um dia após a vitória de Jair bolsonaros nas presidenciais brasileiras, o Presidente português sublinhou que Portugal e o Brasil "têm de se dar bem" e que esperava "um trabalho em conjunto a nível de chefes de Estado" durante o mandato do novo Presidente brasileiro.