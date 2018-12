Os confrontos entre as autoridades e o movimento de contestação em França já começaram, este sábado de manhã, no centro da Paris.

A polícia a disparou gás lacrimogéneo contra dezenas de coletes amarelos, que estavam concentrados nos Campos Elísios.

Registaram várias situações de tensão entre os manifestantes e a polícia antimotim destacada para a zona, e que terás impedido os coletes amarelos de atravessarem a a avenida, junto Palácio do Eliseu. Antes do início da manifestação, a polícia já tinha detido para interrogatório centenas de pessoas.

De acordo com a EFE, pouco depois dos primeiros momentos de tensão, a polícia decidiu mesmo fazer uso do gás lacrimogéneo para dispersar as dezenas de manifestantes, que tentavam chegar à rua Arséne Houssaye, adjacente aos Campos Elísios.

O porta-voz da polícia, Johanna Primevert, informou que até às 10.30 horas foram detidos para interrogatório 354 pessoas, das quais 127 ficaram sob custódia.

À mesma hora estavam nos Campos Elísios, segundo o responsável, cerca de 1.500 manifestantes e várias centenas na Praça da Bastilha e na Porta Maillot, junto ao Palácio de Congressos.

Este é já o quarto sábado de protestos dos coletes amarelos, sendo que o último ficou marcado pela violência entre a polícia e os manifestantes numa Paris transformada numa verdadeira batalha campal.

Na terça-feira passada, o governo voltou atrás, desistindo da subida, mas a suspensão não foi suficiente para acabar com os protestos dos coletes amarelos, que estão agora empenhados em exigir várias reformas laborais e sociais.